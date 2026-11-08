Hamilton entierra el hacha de guerra contra Leclerc en Brasil: "Estamos tan bien como siempre"

El inglés desmiente que haya pedido exigencias en la reunión previa al Gran Premio de Brasil y se olvida de toda hostilidad hacia su compañero, al menos por ahora.

Han sido días críticos en el entorno de Ferrari. Las incendiarias declaraciones de Lewis Hamilton sobre Charles Leclerc en México despertó una guerra que involucró a excompañeros como Sainz o Vettel. En Brasil pueden volver a reflotar los fantasmas, aunque el inglés saldrá desde atrás.

Tras la sesión de clasificación en Interlagos, el heptacampeón zanjó la polémica con su compañero de equipo y aseguró que su buena relación sigue intacta: "Charles y yo nos sentamos a hablar, lo solucionamos y hemos pasado página. Seguimos teniendo un enorme respeto mutuo".

"No ha habido exigencias por ninguna de las dos partes. Simplemente hemos expuesto nuestros puntos de vista y en qué podemos mejorar para ayudarnos mutuamente. Nos seguimos llevando tan bien como siempre", explica el ex de Mercedes en declaraciones realizadas a 'Sky Sports'.

Ambos han realizado cambios en su unidad de potencia, siendo Lewis el más perjudicado al cambiar íntegramente todo el paquete del motor tras los problemas en los Libres 3. Hamilton confiesa que no hay ninguna estrategia en mente y que solo piensa en una cosa: "Intentar ganar, de alguna manera".

"Creo que adelantar será muy, muy difícil. No estoy seguro de que se vayan a ver el mismo tipo de carreras que se han visto en el pasado. Pero quizá con las condiciones de lluvia que se esperan, eso cambie", confiesa el británico sobre las posibilidades de progresar.

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