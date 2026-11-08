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Posibilidad de carrera en mojado

F1 2026 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

Sigue en directo en laSexta.com la carrera del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 de la temporada 2026 con Lando Norris en la 'pole' y Alonso partiendo desde la octava plaza.

Fernando Alonso Fernando AlonsoGetty

BIENVENIDOS A LA CARRERA DEL GP DE BRASIL

Muy buenas tardes. En poco más de una hora comenzará la carrera en el icónico trazado de Interlagos. Lleva lloviendo toda la jornada en Sao Paulo, pero se pronostica que a la hora de la carrera no haya lluvia. Las condiciones de mojado son la esperanza de que Fernando Alonso vuelva a hacer magia como hizo en la clasificación de este sábado. Ojo con Verstappen y Hamilton que salen juntos desde atrás por cambio total de motor. La primera vuelta puede ser de contener la respiración.

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