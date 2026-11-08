F1 2026 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1

DEBUT EN CASA Tras la despojar de su asiento a Esteban Ocon, Haas da la oportunidad de debut en la Fórmula 1 a Rafael Câmara. El brasileño corre delante de su gente y parte desde la undécima posición. La posibilidad de puntuar es factible para el líder de la F2. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo

BIENVENIDOS A LA CARRERA DEL GP DE BRASIL Muy buenas tardes. En poco más de una hora comenzará la carrera en el icónico trazado de Interlagos. Lleva lloviendo toda la jornada en Sao Paulo, pero se pronostica que a la hora de la carrera no haya lluvia. Las condiciones de mojado son la esperanza de que Fernando Alonso vuelva a hacer magia como hizo en la clasificación de este sábado. Ojo con Verstappen y Hamilton que salen juntos desde atrás por cambio total de motor. La primera vuelta puede ser de contener la respiración. Compartir en X

Compartir en Facebook

Compartir en Whatsapp

Compartir en Telegram

Compartir por correo