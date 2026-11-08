Posibilidad de carrera en mojado
F1 2026 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1
Sigue en directo en laSexta.com la carrera del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 de la temporada 2026 con Lando Norris en la 'pole' y Alonso partiendo desde la octava plaza.
DIEZ MINUTOS PARA EL COMIENZO
No llueve sobre el circuito de Interlagos en este momento, pero la pista está muy mojada por todas las precipitaciones que han caído en las últimas horas.
Huddling under the gazebos on the grid ☔️ #F1 #BrazilGP https://t.co/BiH3usPj9U— Formula 1 (@F1) November 8, 2026
PARRILLA DE SALIDA OFICIAL
Esta será la parrilla de salida oficial del Gran Premio de Brasil. Sainz se acerca al top 10 tras las sanciones de Hamilton, Leclerc y Lindblad.
DOC 59 - Final Starting Grid https://t.co/nVLPv627jK #SaoPauloGP #F1 #FIA https://t.co/KLGCt7QM4I— FIA (@fia) November 8, 2026
DEBUT EN CASA
Tras la despojar de su asiento a Esteban Ocon, Haas da la oportunidad de debut en la Fórmula 1 a Rafael Câmara. El brasileño corre delante de su gente y parte desde la undécima posición. La posibilidad de puntuar es factible para el líder de la F2.
DUELO HAMILTON - VERSTAPPEN
Va a estar caliente la primera vuelta de carrera en la parte de atrás. Lewis y Max salen juntos en la vigésima y vigesimoprimera plaza respectivamente. Les tocará remontar a ambos en Brasil.
ALONSO DANZÓ BAJO LA LLUVIA
Fernando Alonso volvió a sacar la magia para lograr un bestial octavo puesto en parrilla en el Gran Premio de Brasil. Tendrá que esperar a tener otra sesión semejante a la de la clasificación para acabar en los puntos, pero reconoce que no será fácil aún así.
BIENVENIDOS A LA CARRERA DEL GP DE BRASIL
Muy buenas tardes. En poco más de una hora comenzará la carrera en el icónico trazado de Interlagos. Lleva lloviendo toda la jornada en Sao Paulo, pero se pronostica que a la hora de la carrera no haya lluvia. Las condiciones de mojado son la esperanza de que Fernando Alonso vuelva a hacer magia como hizo en la clasificación de este sábado. Ojo con Verstappen y Hamilton que salen juntos desde atrás por cambio total de motor. La primera vuelta puede ser de contener la respiración.