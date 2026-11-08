Alonso reivindica su gesta en Brasil y lanza un 'palo' a los críticos: "Ahora soy muy viejo..."

Fernando evalúa las opciones de puntuar, siendo consciente de que necesita otra carrera en mojado si quiere acabar entre los diez primeros en Interlagos.

Fernando Alonso realizó otra hazaña bajo la lluvia de Interlagos. Sacó lo que el 'AMR26' no tiene para lograr una octava plaza en la clasificación que le permite soñar con acabar en los puntos en la carrera. Su actuación dada la temporada de Aston Martin ha sido aplaudida por todos.

De esta forma, se ha reivindicado de forma humorística su proeza, lanzando un 'dardo' sobre la forma de pensar de sus críticos: "Hasta que un día ya no seas bueno y la gente te dirá que soy muy viejo para pilotar, que no sé nada. Esa fina línea cuando yo hago cosas. Hacer cosas excepcionalmente es la normalidad, pero cuando hago cosas normales, soy muy viejo".

En declaraciones a 'Vialplay' el asturiano ha analizado sus opciones de acabar en el top 10. La situación es clara, o llueve o no hay posibilidad: "En seco, no hay nada que hacer. Por la mañana, en los terceros libres, fuimos decimoctavos; nos está costando más de lo previsto. Así que, tal vez, la lluvia nos ayude".

"Si llueve, quizás tengamos algo más de opciones. Será muy difícil, hay coches rápidos y salimos desde atrás. Pero bueno, entre la escasa visibilidad y lo complicada que puede ser la carrera, las condiciones de lluvia siempre nos ofrecen algo más de margen para puntuar", ha explicado el bicampeón.

Una vuelta de 'Q3', mejorable

Fernando fue el primero en salir en la última parte de la sesión ya que la lluvia iba a aparecer en cualquier momento, sin embargo, se retrasó el tiempo suficiente para que el resto de monoplazas marcaran sus vueltas rápidas. Alonso se ha lamentado por sus dos intentos que a su juicio fue defectuosa: "Creo que no aproveché nada bien la 'Q3'".

"En la primera vuelta, los neumáticos estaban completamente fríos y no tenía nada de agarre. Y luego, en el segundo intento, había utilizado gran parte de la energía disponible en la primera vuelta porque pensé que la clasificación constaba de una sola vuelta. Al final, me quedé en tierra de nadie así que, bueno, tengo que aprender de esta experiencia", ha zanjado el '14'.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido