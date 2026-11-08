Alcaraz se venga de Shelton y conquista su primer Masters 1.000 de París

El murciano se impuso al estadounidense en dos sets y certifica el regreso a su mejor forma después de un año con muchas dudas a nivel físico. En París ha vuelto a reinar.

Carlitos vuelve a ser Carlitos. Nuevo título en la capital francesa después de derrotar al que fuera su verdugo en el último US Open. Ben Shelton se postulaba como uno de los grandes rivales en pista dura de Alcaraz, pero el murciano ha sacado su mejor tenis en el momento más decisivo.

Dinámico, atrevido, rápido y valiente. Dando signos de que ha vuelto a su mejor versión después de un año complicado para él. Para Carlos, era una cuenta pendiente el Masters 1.000 de París con varias participaciones en las que había sido una de las grandes decepciones.

Tras volver de su mayor crisis física, Alcaraz ha sabido ser paciente confiando en su juego independientemente del resultado. El final, un nuevo título directo a unas vitrinas que siguen rebosando metal. Fue un duelo duro ante Shelton.

El primer set se resolvió en el 'tie break'. Carlitos sacó sus mejores golpes en el desempate ante un Shelton que en ningún momento le dio la espalda al partido. Alcaraz avisa al que está llamado a ser uno de sus máximos rivales y, por cosas del destino, el próximo pupilo de Juan Carlos Ferrero.

La conclusión, a pesar de todo, es clara. Carlitos no tiene rival al 100% y, de cara a lo que viene (Finals y Copa Davis) pasa a ser el gran favorito en cualquier competición. Alcaraz vuelve a ser Alcaraz.

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