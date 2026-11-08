Ahora

7-6 y 7-5

Alcaraz se venga de Shelton y conquista su primer Masters 1.000 de París

El murciano se impuso al estadounidense en dos sets y certifica el regreso a su mejor forma después de un año con muchas dudas a nivel físico. En París ha vuelto a reinar.

Carlos Alcaraz Carlos AlcarazGetty

Carlitos vuelve a ser Carlitos. Nuevo título en la capital francesa después de derrotar al que fuera su verdugo en el último US Open. Ben Shelton se postulaba como uno de los grandes rivales en pista dura de Alcaraz, pero el murciano ha sacado su mejor tenis en el momento más decisivo.

Dinámico, atrevido, rápido y valiente. Dando signos de que ha vuelto a su mejor versión después de un año complicado para él. Para Carlos, era una cuenta pendiente el Masters 1.000 de París con varias participaciones en las que había sido una de las grandes decepciones.

Tras volver de su mayor crisis física, Alcaraz ha sabido ser paciente confiando en su juego independientemente del resultado. El final, un nuevo título directo a unas vitrinas que siguen rebosando metal. Fue un duelo duro ante Shelton.

El primer set se resolvió en el 'tie break'. Carlitos sacó sus mejores golpes en el desempate ante un Shelton que en ningún momento le dio la espalda al partido. Alcaraz avisa al que está llamado a ser uno de sus máximos rivales y, por cosas del destino, el próximo pupilo de Juan Carlos Ferrero.

La conclusión, a pesar de todo, es clara. Carlitos no tiene rival al 100% y, de cara a lo que viene (Finals y Copa Davis) pasa a ser el gran favorito en cualquier competición. Alcaraz vuelve a ser Alcaraz.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Sánchez cambia la bandera del amor por la de la movilización progresista y apela a Brasil y EEUU para llamar a la esperanza frente a la ola ultra
  2. La caja negra del Iryo muestra que la maquinista trató de "reportar a Atocha en 3-4 ocasiones sin contestación" minutos antes del choque en Urda
  3. Castillejos, una localidad junto a Ceuta anclada en la espera y la angustia: "Nos hablaron de un cuerpo pero estaba muy deteriorado"
  4. El presidente de Israel encarga formar Gobierno al líder opositor Eisenkot: podría ser el fin de Netanyahu como primer ministro
  5. Diez de los 14 ultras detenidos en el golpe contra Núcleo Nacional quedan en libertad tras entregar el pasaporte
  6. Muere un hombre y 11 personas resultan heridas en un incendio en un bloque de viviendas de Guadarrama (Madrid)