Sainz y sus conflictos con Leclerc en medio del 'terremoto Hamilton': "Los seguidores me insultaban..."

Carlos Sainz recibió odio de los fans más radicales de Charles Leclerc cuando luchaban en Ferrari: "La situación estaba muy polarizada".

Se ha desatado la guerra en Ferrari entre Lewis Hamilton y Charles Leclerc. El británico no se corta y ha señalado a su compañero después de lo ocurrido en México. Y le han preguntado a Carlos Sainz por su experiencia junto a Charles.

El español recibió ataques de odio por parte de algunos fans del monegasco en los momentos de más tensión en Ferrari.

Así lo recuerda en 'Marca': "Charles y yo nunca tuvimos conflictos de ese estilo. Simplemente mantuvimos batallas intensas, recuerdo Monza o Las Vegas, hubo muchos momentos de mucha tensión a lo largo del año. Quizás lo más difícil fue gestionar el ambiente, la relación con los medios y, sobre todo, la afición, que estaba muy emocionada en ese momento".

"La situación estaba muy polarizada entre Charles y yo. Recuerdo haber sufrido un poco por culpa de los seguidores más radicales, que me insultaban o querían que hiciera el mal. Incluso algunos medios italianos criticaron que no actuaba lo suficiente como 'segundo piloto' cuando la situación lo requería, y lo mismo ocurrió cuando fue Leclerc quien tuvo que asumir ese papel", explica el ahora piloto de Williams.

Reconoce que la presión en Ferrari es tremenda: "Se trataba más de la presión que rodeaba a Ferrari que de los problemas reales entre Charles y yo... de hecho, cualquier conflicto se resolvía esa misma noche, cuando hablábamos con la cabeza más fría y lográbamos encontrar una solución para seguir adelante".

El dilema de luchar contra tu compañero

Sainz también ha reaccionado a la lucha que se vio entre Hamilton y Leclerc y el dilema de luchar contra tu compañero de equipo.

"Supongamos que te encuentras en una situación en la que compites contra tu compañero de equipo: sabes que no quieres poner en riesgo el resultado del equipo, pero al mismo tiempo quieres ganar. Esto genera cierta tensión interna, porque, aunque deseas la victoria, eres consciente de que debes actuar en beneficio del equipo y no asumir riesgos excesivos. Es algo que siempre ha estado presente en los equipos de Fórmula 1 al disputarse las victorias", explica.

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