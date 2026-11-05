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Fórmula 1

Brutal palo del jefe de Mercedes a Ferrari y a Red Bull tras el título de Kimi Antonelli

Toto Wolff, jefe de Mercedes, dice que Ferrari y Red Bull habrían mandado a Kimi Antonelli a su equipo B.

Kimi Antonelli Kimi AntonelliGetty

Kimi Antonelli se ha convertido en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1 superando a Sebastian Vettel. Una apuesta de Toto Wolff, jefe de Mercedes, que le ha salido a la perfección.

Porque cuando Lewis Hamilton decidió dejar Mercedes para fichar por Ferrari, muchos nombres con experiencia sonaron para unirse a la escudería de las flechas de plata. Algunos como Fernando Alonso y Carlos Sainz.

Pero en Mercedes apostaron por el jovencísimo Antonelli. Y Toto Wolff saca pecho de su decisión.

En palabras que publica 'SoyMotor', Wolff aprovecha para darle un 'palito' a sus rivales: asegura que ni Ferrari ni Red Bull habrían apostado por un Antonelli tan joven.

"Si estuviera en Ferrari o Red Bull, no lo pondrían directamente en el mejor coche, lo enviarían a un equipo pequeño como hicieron con Oliver Bearman", dice el jefe de Mercedes.

Mercedes sí apostó por el piloto joven y ha acabado encontrando el premio. Porque Antonelli ha hecho una temporada increíble dejando muy atrás a George Russell, su compañero de equipo.

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