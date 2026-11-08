El genial gesto de Alcaraz al enterarse de que Ferrero iba a entrenar a Shelton: "No hay mejor persona que él..."

El estadounidense ha confesado la reacción que tuvo Carlitos al enterarse de que Ferrero iba a entrenar a Ben en 2027. Un nuevo gesto de Carlitos que le honra con creces.

Juan Carlos Ferrero ha sido una de las figuras más importantes en la carrera de Carlos Alcaraz. El entrenador alicantino ha sido quien ha acompañado a Carlos en la gran mayoría de éxitos a lo largo de su corta trayectoria.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, Ferrero y Alcaraz separaron sus caminos a finales de 2025. Fue una noticia que sacudió el mundo del tenis y desde entonces se ha especulado con la identidad del próximo tenista del que se iba a hacer cargo Juan Carlos.

La semana pasada, se conoció el nombre: Ben Shelton. El estadounidense fue el verdugo de Alcaraz en el US Open y es también su rival en la final del Masters 1.000 de París. En la previa de la final, Shelton ha desvelado cómo se tomó Carlitos la noticia.

"Hablé directamente con Carlos antes de que se conociera la noticia. Sé lo larga y exitosa que ha sido su relación, así que prefería aprovechar la oportunidad de comunicárselo yo", aseguró Ben en declaraciones a los medios de París.

El estadounidense ensalza a Carlos: "No sé si hay alguien en el circuito que sea mejor persona que él. Me respondió inmediatamente después de ganar en Viena y me dijo que estaba muy feliz por mí y que estaba convencido de que mi juego iba a mejorar mucho trabajando con Juan Carlos".

"Eso demuestra la grandeza y la elegancia que tiene como campeón, y también que es alguien que nuestro deporte necesita muchísimo", concluye Shelton.

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