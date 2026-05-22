Pep Guardiola abandona el Manchester City tras 10 años: "Mi tiempo llega a su fin, sean felices"

El catalán deja el Etihad tras 592 partidos y 20 títulos como el mejor entrenador de la historia del club. Enzo Maresca apunta a ser su sustituto.

Lo que era un secreto a voces se ha confirmado en la mañana de este viernes: el de este domingo ante el Aston Villa será el último partido de Pep Guardiola en el banquillo del Manchester City.

El catalán tenía contrato hasta el término de la próxima temporada, pero ha creído oportuno adelantar su adiós tras una campaña en la que ha levantado la FA Cup y Copa de la Liga.

El exentrenador del FC Barcelona y el Bayern de Múnich se despide tras 10 años, 592 partidos y 20 títulos como una leyenda del conjunto británico.

Su palmarés es simplemente excepcional: una Champions, seis Ligas, tres Copas, cinco Copas de la Liga, tres Supercopas inglesas, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

Todo apunta a que su sustituto será el italiano Enzo Maresca, exentrenador del Chelsea que ya ejerció como asistente de Guardiola en el City.

El mensaje de despedida

Será difícil, chicos. Cuando llegué, mi primera entrevista fue con Noel Gallagher. Bienvenido a Manchester. Gracias. Salí pensando, ok, Noel está aquí, esto va a ser divertido. Y qué tiempo hemos tenido juntos. No me preguntes las razones por las que me voy. No hay razones. Pero dentro de mí sé que es el momento. Nada es eterno. Si lo fuera, estaría (seguiría) aquí.

Eterno será el sentimiento, la gente, los recuerdos y el amor que tengo por mi ciudad de Mánchester. Esta ciudad se construyó de trabajo, de construcción. Se ve en el color de las piedras. De la gente que se despierta temprano y se queda tarde. En las fábricas. En las pancartas. En la unión. En la música. Simplemente la revolución industrial. Y cómo esto cambió el mundo.

Creo que he podido entender eso y mis equipos también. Trabajamos, sufrimos, peleamos... e hicimos las cosas a nuestra manera. Nuestra propia manera. El trabajo duro llega de muchas formas. Viajes a Bournemouh, cuando perdimos la primera Liga. Y tú estabas ahí.

Y viajes a Estambul, cuando estabas ahí también [el City ganó su primera Champions]. ¿Recuerda el ataque al Manchester Arena? Cuando esta ciudad mostró al mundo lo que realmente es la fuerza. Ni hambre, ni miedo. Sólo amor. Comunidad. Juntos. Una ciudad unida.

Recuerdo perder a mi mamá durante el COVID-19. Y sentir que este club me llevaba adelante. Los fans, el equipo. La gente de Manchester. Me dieron la fuerza. Cuando necesitaba la más. Cris. Mis hijos. Mi familia. Vosotros estabais ahí. Como siempre.

Khaldoon. Estabas ahí también. Los jugadores. No olvidéis cada instante. Cada momento. Yo, mi equipo. Este club. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho por todos ustedes. Y ustedes han sido excepcionales.

Aún no lo saben, pero están viviendo un legado. Así que cuanto el tiempo llegue a un final... estén felices. Oasis está de vuelta.

Así que.... señoras y señores, gracias por confiar en mí. Gracias por empujarme. Gracias por amarme. Tony Walsh dijo en su poema inolvidable: 'Éste es el lugar'. Lo siento, Tony. Éste es mi lugar. Noel. Estaba en lo cierto. Ha sido tan jodidamente divertido. Os quiero a todos.

"What a time we have had together." 🩵 pic.twitter.com/WpkFecBYT4 — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido