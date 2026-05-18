GP de Canadá de F1 2026: horarios y dónde ver entrenamientos, clasificación, sprint y la carrera

Este domingo 24 de mayo, los pilotos de la parrilla regresan al trazado después de un mes sin competición. A las 22:00 hora española, comienza la carrera en Canadá.

Con el segundo parón de Fórmula 1 concluido, el 'Grand Prix' regresa con el GP de Canadá este domingo 24 de mayo. Durante este plazo de un mes sin competición, los equipos han podido ajustar sus coches a los cambios del nuevo reglamento de cara a mejorar su rendimiento.

Este viernes 22 de mayo, los pilotos de F1 estarán presentes en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal para realizar los Entrenamientos Libres 1 a las 18:30 horas (hora española), seguido de la Clasificación a la carrera sprint del sábado a las 22:30 horas.

El sábado 23 se disputará la tercera carrera sprint del calendario, donde se correrán un total de 23 vueltas al trazado a las 18:00 horas en busca de puntos extras. Posteriormente, a las 22:00 horas, se correrá la clasificación.

Por último, el domingo, día de la carrera, dará comienzo a las 22:00 hora española el GP de Canadá. Una carrera de 70 vueltas, donde los pilotos pelearán en el Gilles Villeneuve por el primer puesto.

Horario y dónde ver en TV

El GP de Canadá disputado en el Circuito Gilles Villeneuve de Montreal, al igual que los entrenamientos libres, la clasificación y la carrera sprint, podrá verse en directo a través de 'DAZN'. Toda la información y actualidad sobre los entrenamientos, la clasificación, los pilotos españoles y la carrera se podrá seguir a través de la web de laSexta.

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