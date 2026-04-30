Carlos Alcaraz podría decir adiós a la temporada 2026: atención al aviso de un cirujano especialista

José Luis Martínez Romero, especialista en cirugía ortopédica y traumatología, ha explicado que "si la lesión viene de atrás y está cronificada ya podemos estar hablando de entre tres y seis meses".

Hace unos días, Álex Corretja y Feliciano López avisaban: Carlos Alcaraz, tras retirarse de Barcelona y anunciar su baja en Madrid, Roma y Roland Garros, también podría perderse Wimbledon.

El murciano sufre una tenosinovitis de De Quervain, es decir, una inflamación de la vaina sinovial que recubre el tendón del dedo pulgar de la muñeca derecha, lo que le produce dolor, rigidez y limitación funcional.

El número 2 del mundo por el momento no quiere marcarse fechas y su deseo es volver cuando esté completamente recuperado, pero la lesión podría ser mucho más complicada de lo que parece.

Así lo ha explicado a 'EFE' José Luis Martínez Romero, especialista en cirugía ortopédica y traumatología, quien dirige junto al doctor Pedro Guillén la Cátedra de Traumatología del Deporte de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM).

La clave estará en el origen de la lesión: "Si es una tenosinovitis aguda la recuperación se estima en un periodo de entre cuatro y seis semanas pero si la lesión viene de atrás y está cronificada ya podemos estar hablando de entre tres y seis meses, y eso supondría tener que decir adiós a la presente temporada".

"Si no hay lesión del tendón y no hay degeneración la recuperación es total, pero larga", añade el cirujano.

De hecho, Martínez Romero no descarta que el estilo de Alcaraz pueda verse afectado: "Las complicaciones incluso podrían motivar que Carlos tuviera que cambiar la técnica de golpeo".