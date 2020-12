Romain Grosjean ha cambiado. El francés, uno de los pilotos más críticos con la introducción del halo en la Fórmula 1, tiene ahora una perspectiva completamente diferente después de que este elemento le salvara de morir quemado en el Haas en el GP de Baréin.

"El halo es lo mejor, no competiré en un coche que no tenga uno", le dijo a Jean Todt cuando fue a visitarle al hospital.

El presidente de la FIA le recordó, eso sí, lo que dijo del halo: "Me preguntó que si me acordaba de cuando dije que era un día triste para la F1. Le dije que sí, que lo recordaba, pero que solo la gente estúpida no cambia de opinión".

Ahora, Grosjean se centra en ver qué hará en 2021 sin olvidar claro está 2020: "La semana pasada la prioridad era firmar un contrato y encontrar la forma de competir el año que viene. He decidido no tomar ninguna decisión por ahora, hasta ver si puedo correr en Abu Dabi".

"Hablamos sobre la Indycar, pero ahora pienso en el riesgo de los óvalos, donde se tienen grandes accidentes y mi familia estaría lejos. No sé si podría hacerlo", cuenta Romain.

Y es que todo ha cambiado para él: "Si no corro en 2021, pues estaré haciendo kitesurf y pasando el tiempo con mis hijos. Teniendo tiempo libre que no he tenido desde que tenía 17 años".

