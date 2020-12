Lewis Hamilton sigue sin tener segura su presencia en el Mundial de Fórmula 1 2021. El piloto de Mercedes, ya heptacampeón, termina contrato con los alemanes y sigue sin haber firmado su renovación. Tras el accidente de Romain Grosjea, el inglés ha sembrado la duda con un 'bombazo'.

"Sí, pensé en retirarme cuando vi el accidente de Grosjean. Sería de ser hipócrita si dijera que no. Pero tenemos que pensar en respetar y aceptar este deporte, y sus peligros también", dijo Lewis en declaraciones que recoge 'Formula passion'.

Hamilton, eso sí, tranquiliza justo después: "Me entraron dudas. Envejezco, y me pregunto si vale la pena, pero no estoy pensando en retirarme por ese incidente".

"No tengo miedo. Seguro que vamos a hacer de nuevo lo que hemos hecho siempre", cuenta Hamilton.

Lewis, además, opina sobre qué se le habrá pasado a Grosjean por su mente con el accidente: "Seguro que él se lo preguntó. Tiene mujer e hijos".

"Somos unos privilegiados, pero hay muchas cosas además de la F1", afirmó Hamilton.

Además, alabó la seguridad que hay en la F1: "Ha salido sano y salvo tras un accidente tremendo. Podemos mejorar, pero es algo extraordinario".

