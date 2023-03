Cada carrera, la Fórmula 1 publica clasificación de la valoración sobre el nivel mostrado por los pilotos, los famosos 'Power Rankings'.

El pasado domingo, Sakhir fue testigo de una exhibición de Fernando Alonso con su debut con Aston Martín. Un tercer puesto tras salir quinto con una remontada de bandera tras el susto la primera curva fueron la tónica para que el asturiano obtuviese un 9,6 de puntuación.

Además de ser elegido 'piloto del día' en la carrera, Fernando Alonso ha conquistado otro logro que le deja en muy buen lugar y mete aún más miedo a sus rivales de cara al resto de la temporada

Una nota superior a la del campeón y ganador del Gran Premio, Max Verstappen, que estuvo justo por debajo del ovetense.

Así es el ranking:

⚡️ Our first @aramco Power Rankings of the year! ⚡️#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/rtL3WBPWV5