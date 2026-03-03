Edu Aguirre, como nunca lo habías visto: salvaje reparto de 'palos' al Real Madrid tras caer contra el Getafe

En 'El Chiringuito', el colaborador se mostró muy contundente con el conjunto blanco después de la pobre imagen que vio el Bernabéu.

"Es que ya... casi que no me genera nada el Madrid. Casi me da un poco de pereza. Es muy triste": así, de capa caída, entró Edu Aguirre en 'El Chiringuito' tras la derrota del Real Madrid ante el Getafe en el Bernabéu.

El colaborador explicó que es una situación que se lleva acrecentando desde meses atrás: "No solamente hoy, que ha sido un bochorno, pero los últimos nueve meses, ¿cómo se puede jugar tan mal? Tienes al mejor portero del mundo, a Mbappé, a Bellingham, a Vinicius, a Rodrygo…".

"El Bernabéu se aburre. Veo al Arsenal o al Bayern y juegan muy bien, y el Madrid no juega a nada. ¿Por qué?, ¿qué está pasando?", añadió.

Aguirre cargó contra la actitud de los jugadores: "Sales a jugarte LaLiga y en los primeros 45 minutos el Getafe te gana todos los duelos, corre más que tú, le pone más intensidad".

Y sobre ellos deposita toda la responsabilidad: "Es frustrante, es desesperante, qué impotencia. Ya no es ni fútbol, ni ganas, ni actitud. Arbeloa no tiene la culpa, se está comiendo un marrón... hace todo lo que puede y trata de recuperar un vestuario que ya dejó tirado a Ancelotti y a Xabi Alonso".

"Ya no puedes echar a Arbeloa ni fichar, esto depende de los jugadores. Si no, la dinámica puede ser terrible. Pierdes el viernes contra el Celta y te echa el City, ¿y qué haces sin Liga ni Champions en marzo?", zanjó Edu en una crítica reflexión.