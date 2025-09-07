El gesto de caballerosidad de Piastri con Norris que evitó un serio 'lío' en McLaren

El australiano dejó pasar al británico después de que la escudería cometiera un error a la hora de parar a Lando. Oscar reaccionó con educación en una situación en la que podría no haberlo hecho.

Lando Norris lideraba la carrera en Monza a falta de pocas vueltas para el final. Sin embargo, tenía que parar. La escudería llamó al británico para cambiar neumáticos pero un error a cambiar las gomas hizo que Lando perdiera alrededor de tres segundos más de lo previsto con la parada.

Verstappen le arrebató el liderato, eso estaba previsto, y Piastri se puso segundo, algo que no contemplaban en McLaren. El error del equipo en 'boxes' había originado un cambio de posición entre sus dos pilotos que no quería, y que perjudicaba claramente al de Brístol, que ya tuvo que ver el pasado gran premio como su monoplaza le dejaba tirado.

Viendo el fallo que acababan de cometer, McLaren pidió a Piastri que le devolviera su posición a su compañero. Algo que el australiano podría haber no hecho teniendo en cuenta que se trataba de un error humano. Aún así, Oscar dejó pasar a Lando evitando lo que hubiera sido un conflicto serio en el 'box papaya'.

Ambos pelearon por la segunda plaza hasta el final pero Norris consiguió mantenerse ante un Piastri que tampoco se empleó a fondo. McLaren le agradeció el líder del mundial su comportamiento tras la carrera en una situación en la que renunció a haber ampliado su ventaja respecto a su principal rival en la clasificación.

Verstappen fue el cuarto protagonista de este episodio. Red Bull le comunicó por radio el cambio de posición entre ambos McLaren y el neerlandés dejó escapar una más que curiosa carcajada.