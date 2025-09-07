El brutal enfado de Norris con Verstappen en la salida del GP de Italia: "¿Qué hace este idi***...?"

El piloto de McLaren se quejó por la radio a su equipo de ingenieros después de que Max provocara que tuviera que pisar el césped del lateral de la pista durante la salida en Monza.

Max Verstappen se llevó la victoria en el GP de Italia por delante de Lando Norris y Oscar Piastri. El neerlandés brilló en el templo de la velocidad y volvió a demostrar el increíble talento que atesora, a pesar de estar ya fuera de toda lucha por el Mundial.

El piloto fue agresivo desde el primer instante de la carrera. De hecho, en la salida, provocó que Lando Norris estallara por radio con su equipo de ingenieros después de que el de Red Bull completara una maniobra que obligó al británico a pasar por el césped del lateral de la pista debido a la falta de espacio que le quedaba sobre el asfalto.

Además, Verstappen continúo la secuencia saltándose la 'chicane'. Un movimiento que enfureció al piloto de McLaren: "¿Qué está haciendo este idiota? Primero me pone en la hierba y luego corta la curva". Aunque después del incidente el neerlandés cedió la posición.

Sin embargo, la carrera terminó con la victoria de un Max Verstappen estelar mientras que Norris quedó en segunda posición, por delante de Piastri, para recortar algunos puntos al líder del Mundial a falta de ocho GP. De esta forma el campeonato queda con Oscar Piastri al frente de la tabla con 324 puntos seguido de Lando Norris con 293. El podio lo cierra Max Verstappen con 230.