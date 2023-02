El motor Honda ya ruge de cara a 2023. El equipo AlphaTauri ha publicado en sus redes sociales un vídeo de cómo ha arrancado el motor por primera vez. Seguro que con Max Verstappen, el bicampeón de la Fórmula 1, muy atento.

Otros equipos como Mercedes, McLaren o Alpine también han publicado el sonido de su motor.

La cuenta atrás ya ha comenzado. Haas fue la primera escudería en presentarse y este viernes se conocerá el Red Bull de Verstappen y Sergio Pérez.

firing up the AT04 & getting ready to take on F1 2023 🤙 pic.twitter.com/t7Fi8FINjd