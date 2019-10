Se avecina lío con el nuevo reglamento de la Fórmula 1 para 2021. Con multitud de cambios previstos hay equipos que no están precisamente felices con lo que se propone y no son precisamente de los poco importantes. Un total de seis escuderías han votado en contra de esto, entre las que se encuentran Ferrari, Mercedes y Red Bull. McLaren ha votado 'sí' a lo que propone la FIA.

Eso sí, a pesar de su 'no', y según publica 'Auto Motor und Sport', tanto Ferrari como Mercedes y Red Bull habrían preparado un documento para enviar a la FIA en la que se dé más libertad a los diseños de los monoplazas. Esto no iría contra la idea que maneja la Federación Internacional de automovilismo.

The 2021 #F1 car model was tested in the wind tunnel and discovered some promising findings 👀 pic.twitter.com/p3qz8bBAMj

Con todo, los planes no frenarían por fecha la puesta en marcha del nuevo reglamento de 2021. El llamado Pacto de la Concordia expira en 2020 y tras él solo Ferrari podría tener alguna capacidad de veto. Además, no sería ni tan siquiera suficiente.

El reglamento de 2021 tiene como fin última la igualdad. El dominio brutal de Mercedes en la era híbrida ha sido tan evidente que solo ellos han logrado ganar un Mundial, pero en carrera y en clasificación salvo en contadas excepciones también han mandado sin casi oposición.

El objetivo que tienen es reducir en un 10% el hecho de que un monoplaza pierda la mitad de su carga aerodinámica cuando va tras otro coche. Además, los neumáticos serán de 18 pulgadas y estarán prohibidas las famosas mantas térmicas que se ponen para que no pierdan, o para que ganen, temperatura.

El alegrón trasero será redefinido para que no emita estela alguna y así evitar perjudicar al piloto de detrás. En el delantero, se pondrá en marcha un diseño elegante y agresivo. Nadie lo ha visto aún, salvo los equipos de la actual parrilla de Fórmula 1.

Pat Symonds, director técnico de la F1, dice que los resultados obtenidos son "excepcionales".

Time to break the rules 🙌

The team behind the 2021 #F1 car design are now searching for loopholes in their own regulations ⬇️https://t.co/thlGbMlFRA