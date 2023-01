A pesar de no haber podido finalizar la temporada 2022 de Fórmula 1 como líder de la zona media tras quedar por detrás de Lando Norris y Esteban Ocon, es indudable que Fernando Alonso ha completado uno de sus mejores años en la categoría que le vio coronarse bicampeón de mundo en 2005 y 2006 de la mano de Renault.

Los problemas de fiabilidad en su Alpine han sido constantes y reiterados, pero eso no ha impedido que el asturiano nos haya deleitado con multitud de pinceladas que dan cuenta del enorme nivel que a sus 41 años aún atesora.

Es por ello que la Fórmula 1, a diferencia de con otros pilotos que sí han quedado por encima del ovetense en la clasificación, le ha dedicado un vídeo repasado sus "mejores momentos".

Arrancando con el rueda a rueda con Esteban Ocon en Arabia Saudí y cerrando con la emotiva despedida a Sebastian Vettel en su última carrera en F1, han pasado muchas cosas.

Increíbles salidas en Miami, España, Francia y México, inexplicable Q3 en Canadá bajo la lluvia, macedonia de adelantamientos en Brasil, espectacular remontada en Austin tras chocar contra Stroll, sus 350 Grandes Premios en Singapur... pasen, vean y disfruten.

Fernando Alonso is as hungry and skilful as ever 💪

Watch the Spaniard's highlights from the 2022 season 🍿#F1