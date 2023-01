Entre Arabia Saudí y Brasil, primer y último tenso cuerpo a cuerpo entre Fernando Alonso y Esteban Ocon en la temporada 2022 de Fórmula 1, ha habido múltiples cruces en pista entre el asturiano y el francés en los que el segundo se ha excedido en agresividad.

Tratándose de compañeros de equipo, ese 'colmillo afilado' del galo con el bicampeón del mundo de F1 ha llamado poderosamente la atención de todo el paddock... aunque al ser Ocon el protagonista, la sorpresa no ha sido tan grande.

Ya en la época de Force India/Racing Point (ahora Aston Martin), Esteban se pasó más de una vez de frenada con 'Checo' Pérez, lo que le llevó a quedarse sin asiento posteriormente durante una temporada.

Precisamente en esa época su jefe era el que ahora dirige Alpine, Otmar Szafnauer. Analizando el carácter de Ocon, el rumano ha señalado que debería "hacer mejores juicios cuando sus compañeros de equipo están a su lado".

"Probablemente necesita hacer mejores juicios cuando sus compañeros de equipo están a su lado, porque no ganas en la primera vuelta, compañero de equipo o no", ha explicado en declaraciones a 'FanNation'.

"Y si eres agresivo contra un competidor y ambos salen, ambos pierden. Si eres agresivo con el compañero de equipo y ambos salen, ¿adivina quién pierde? Así que es solo ese mejor juicio, y obtenerlos más tarde", ha añadido.

Este 2023 será compañero de garaje de Pierre Gasly, sustituto de Fernando Alonso en el equipo de Enstone. En Alpine ya califican al ex de AlphaTauri como "líder técnico" de la escudería, lo que no le habrá hecho ninguna gracia a Ocon... que ya sabe de sobra que su jefe no le tolerará ninguna más, y menos con su compatriota.