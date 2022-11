El Gran Premio de Abu Dhabi de este domingo fue escenario de emotivas despedidas en las que resaltaron dos sobre el resto: la de Sebastian Vettel de la Fórmula 1 y la de Fernando Alonso de Alpine, equipo con el que consiguió sus dos títulos mundiales en 2005 y 2006.

Antes de que arrancara la carrera, ambos protagonizaron un emotivo momento a la altura de las leyendas que son.

Alonso se acercó al Aston Martin de Vettel para transmitirle tranquilidad antes de su última carrera y le pidió que "disfrutara".

"No te preocupes por mí en la primera vuelta, disfruta", se puede escuchar decir al asturiano en un vídeo publicado por la propia Fórmula 1.

Fernando, literalmente, escoltó a Sebastian en la primera vuelta para evitar que un choque le dejara fuera de su última carrera en F1.

Al final, el alemán terminó en los puntos, cosa que no pudo hacer el ovetense, que tras un nuevo problema de fiabilidad del Alpine se vio obligado a abandonar.

Quién sabe qué nos hubieran deparado ambos de haber cruzado juntos la bandera a cuadros. En 2018, Hamilton y Vettel escoltaron a Alonso y los tres dedicaron unos 'donuts' al público. Esta vez, solo 'Seb' terminó la carrera.

