El casco inspirado en el Mundial de la Selección Española que ha estrenado Raúl Fernández en MotoGP

El piloto de Trackhouse ha querido hacer un tributo a la segunda estrella lograda por la Selección portando en el Gran Premio de Gran Bretaña un especial casco diseñado para la ocasión.

La MotoGP está de vuelta y lo hace por todo lo alto, en Silverstone, para disputar el Gran Premio de Gran Bretaña. Los pilotos y equipos del 'paddock' han tenido tiempo de desconectar durante el parón veraniego, también de seguir la andadura de la Selección Española en el Mundial de Fútbol, donde los de Luis de la Fuente han logrado obtener la segunda estrella para el fútbol español.

Raúl Fernández, piloto de Trackhouse, no ha querido volver a subirse a la moto sin recordar a lo héroes que han hecho posible esta hazaña. Por ello ha portado un especial casco en el regreso de la categoría reina inspirado en el hito alcanzado en Nueva York.

Además de los nombres de toda la plantilla y los colores rojo y blanco que han vestido a los jugadores españoles, el casco hace una especial mención a Ferrán Torres, luciendo visiblemente el apodo del jugador del FC Barcelona: "Shark (Tiburón)".

Así lo ha compartido en sus redes sociales Raúl Fernández, junto con un especial mensaje: "Os lo merecíais". Un emotivo momento del madrileño que también busca en Silverstone su segunda estrella, en la que sería la segunda victoria de su carrera en MotoGP.

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