¡Lío en Silverstone! La pieza de la Aprilia de Bezzecchi que evitó que Márquez luchara por la 'pole'

Durante la Q2 del Gran Premio de Gran Bretaña, una pieza de la moto del italiano se desprendió quedando sobre la pista y obstaculizando el último intento de Marc de lograr el mejor tiempo posible.

Aprilia vuelve a dominar, lo ha hecho en Silverstone, donde Marco Bezzecchi fue el más rápido en la sesión del viernes y un gran Jorge Martín que se ha hecho con la 'pole' para la carrera del domingo.

Sin embargo, el italiano vivió una situación fuera de lo normal durante una de sus vueltas en la Q2, donde quedó quinto. Bezzecchi perdió una pieza de su Aprilia, que quedó en mitad del asfalto de Silverstone, una circunstancia que más tarde obstaculizó a Marc Márquez mientras hacía su último intento de lograr el tiempo más rápido. Iba para marcar la 'pole'.

El catalán fue sexto al ver frustrado su última tentativa de mejorar su posición de salida el domingo. La única Ducati mejor que el heptacampeón de MotoGP fue la de Fabio Di Giannantonio, cuarto; y la primera línea la completarán Raúl Fernández y Ai Ogura.

Dirección de Carrera no se ha pronunciado sobre el altercado y todo apunta a que nada cambiará en la parrilla de salida para la 'sprint' y la carrera larga del domingo. La prueba concluye así con un Jorge Martín que vuelve a dar un golpe sobre la mesa y que ha demostrado que va con todo para seguir afianzando su liderato en el mundial.

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