Antonelli explica la intrahistoria de su fichaje por Mercedes: "Ni siquiera estaba en Fórmula 2..."

El italiano, que lidera el Mundial de Fórmula 1 con solvencia, recuerda cuando la escudería germana decidió contactarle como apuesta de futuro. El éxito de la operación, más que evidente.

Kimi Antonelli está siendo la revelación de este campeonato de Fórmula 1. Era de esperar que el Mercedes fuera el coche dominante pero nadie podía imaginar que un joven piloto italiano llegará al parón de verano como líder del Mundial en su segundo año en el 'Gran Circo'.

Eso no es todo. Son 50 puntos los que separan a Antonelli de sus competidores más cercanos, Lewis Hamilton y George Russell. Kimi fue una apuesta arriesgada de Totto Wolff, jefe de Mercedes, y, tras varias críticas duras, el fichaje ha quedado más que justificado.

Ha sido el propio Antonelli quien ha revelado cómo fue ese primer acercamiento de Mercedes. El italiano no estaba ni en la segunda categoría del automovilismo de élite: "Estaba en Silverstone, haciendo pruebas con un Fórmula 3 para familiarizarme con el circuito, ya que iba a correr allí con la Fórmula 2".

"Y recuerdo que, al final de ese día, Toto me llamó a su despacho. Y ya solo por estar allí, estaba un poco desconcertado porque pensaba: 'Esto no suele pasar, ¿sabes?' Así que entré en su despacho", confiesa Kimi en declaraciones recogidas para 'Motorsport'.

El italiano ha señalado también que todo esto se anunció antes de que se supiera que Hamilton iba a Ferrari: "Toto, para empezar, no perdió el tiempo: fue directo al grano. Esto sucedió incluso antes de que se anunciara el fichaje de Lewis por Ferrari. Así que me dijo: 'Mira, Lewis se va a Ferrari, y estábamos pensando en ponerte al volante el año que viene'. Y yo pensé: '¡Guau!', se me abrieron los ojos como platos".

"Yo le dije: '¿Me estás tomando el pelo?', porque ni siquiera había empezado en la F2. Así que aún tenía mucho que demostrar, mucho que demostrar para ganarme ese puesto. ¡Y Toto ya estaba hablando de ello! Yo le dije: 'Vale'. Y él me contestó: 'Bueno, si surge la oportunidad, ¿estarás preparado?', y yo le respondí: 'Sí, bueno, tengo que estar preparado'", concluye Antonelli.

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