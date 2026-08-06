Un jefe de F1 desvela cuál es la mayor virtud de Fernando Alonso: "No creo que tenga un..."

Alan Permane, jefe de Racing Bulls, ha elogiado al piloto español por su carrera en el 'Grand Prix' más allá de los títulos y sus éxitos. Incluso, asegura que no ha perdido velocidad.

Fernando Alonso es uno de los pilotos de Fórmula 1 más apreciados por parte de los aficionados y expertos en el 'Grand Prix'. Durante más de veinte años, el piloto español ha competido al máximo nivel, ganando dos mundiales y quedándose a las puertas de otros más en varias ocasiones.

Sin embargo, más allá de los títulos logrados y los años compitiendo en la categoría, el aspecto que más se aprecia del asturiano es su forma peculiar de pilotar. "Fernando es un piloto muy completo", ha destacado Alan Permane, jefe de Racing Bulls y ex de Renault.

En concreto, Permane ha elogiado a su antiguo piloto, resaltando su estilo innato frente al volante. "No creo que Fernando tenga un estilo de pilotaje. Tampoco creo que Max Verstappen lo tenga", señala el directivo británico en declaraciones recogidas por 'Motosport'.

Durante años, el jefe de Racing Bulls ha compartido garaje con Alonso, tanto en su etapa como campeón y en Alpine, de donde resalta la "bonita confianza" que genera entre él y el resto de ingenieros. "Hay una confianza muy bonita entre él y los ingenieros", añade.

Por último, aunque se está hablando de la retirada y los últimos años de Alonso, Permane asegura que se encuentra en su mejor momento. "No había perdido velocidad. Si acaso, era incluso mejor", concluye.

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