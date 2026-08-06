"Max me dijo que me centrara": el consejo de Verstappen a Antonelli en medio del mundial de F1

El piloto italiano ha confesado su deseo de correr junto al tetracampeón del mundo en el Mundial de Resistencia, pasión que comparte Kimi con su padre. Además, el de Red Bull le ha pedido paciencia.

Max Verstappen es uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Su destreza, inteligencia y manejo del volante son aplaudidos por muchos, y correr junto y contra él es el deseo de muchos pilotos de la parrilla. Tal es así que un candidato al título sueña con correr a su lado, pero fuera del 'Grand Prix'.

En concreto, Kimi Antonelli ha confesado haber mantenido conversaciones con el piloto neerlandés con el fin de pilotar mano a mano en el Mundial de Resistencia. "Ya hemos hablado de ello, pero Max me dijo que me centrara en este año y que ya veremos después. También está mi padre. Correr junto a él es un sueño que compartimos; sería magnífico", ha afirmado el piloto italiano.

En declaraciones a 'Formula Passion', Antonelli también ha mostrado su interés por competir en carreras de resistencia y las competiciones GT, por lo que colaborar con Verstappen es un reto para él. Dicha asociación podría darse en un futuro próximo debido a la figura paterna de Kimi.

Su padre, Marco Antonelli, además de guiarle en su carrera deportiva, también es el director de AKM Motorsport, equipo especializado en pruebas de resistencia y GT, por lo que en unos años podríamos ver al joven piloto corriendo para su padre y junto al tetracampeón del mundo.

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