El conmovedor mensaje de Nadal a Messi: "Querido Leo, no me puedo ni imaginar..."

El manacorí no ha dudado en mandar un mensaje de apoyo a la familia después del fallecimiento de Jorge Messi.

La muerte de Jorge Messi, padre de Leo Messi, ha generado una gran conmoción ya no solo en el mundo del fútbol sino también en el mundo del deporte. Son muchas las grandes personalidades y entidades que se han volcado a la hora de darle el pésame a la familia Messi.

Rafa Nadal ha dejado un conmovedor mensaje en sus redes sociales apoyando, en especial a Leo. El balear ha dejado un gran gesto acordándose también de la familia y tratando la situación con la delicadeza que requiere.

"Querido Leo, no me puedo ni imaginar por el dolor que debes estar pasando. Te mando todo mi cariño y mis condolencia a ti y a tu familia en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz Jorge", ha asegurado el extenista.

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