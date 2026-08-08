Ahora

"A ti y tu familia..."

El conmovedor mensaje de Nadal a Messi: "Querido Leo, no me puedo ni imaginar..."

El manacorí no ha dudado en mandar un mensaje de apoyo a la familia después del fallecimiento de Jorge Messi.

Rafa Nadal y Leo Messi Rafa Nadal y Leo MessiGetty

La muerte de Jorge Messi, padre de Leo Messi, ha generado una gran conmoción ya no solo en el mundo del fútbol sino también en el mundo del deporte. Son muchas las grandes personalidades y entidades que se han volcado a la hora de darle el pésame a la familia Messi.

Rafa Nadal ha dejado un conmovedor mensaje en sus redes sociales apoyando, en especial a Leo. El balear ha dejado un gran gesto acordándose también de la familia y tratando la situación con la delicadeza que requiere.

"Querido Leo, no me puedo ni imaginar por el dolor que debes estar pasando. Te mando todo mi cariño y mis condolencia a ti y a tu familia en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz Jorge", ha asegurado el extenista.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Comienzan los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia tras el 'no' de Meloni al ultimátum de Sánchez
  2. La Comunidad de Madrid obtendrá un beneficio de casi medio millón de euros por la venta del 'aticazo' de Ayuso
  3. Puigdemont comparte imágenes exclusivas de su regreso y fuga de España en 2024 y explica cómo entró al país
  4. La UME se incorpora a las tareas de extinción del incendio de Niebla ante "un escenario muy complicado"
  5. La escasez en las reservas de misiles de largo alcance enfadan a Donald Trump y le obligan a cambiar la dinámica en los ataques
  6. La Guardia Civil prepara un dispositivo especial con más de 24.000 efectivos por tierra, mar y aire para el eclipse solar total