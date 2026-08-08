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Aprilia resucita en Silverstone: golpe en la mesa de Martín y 'bajón' de Márquez en la 'sprint'

Jorge aumenta su ventaja en la pelea por el Mundial mientras Marc, junto a las otras Ducati, ha sufrido problemas con los nuemáticos. Ogura y Bezzecchi, también Aprilias, han completado el podio.

Jorge Martín Jorge Martín Getty

Aprilia llegaba a la reanudación de la temporada con muchas dudas. Bezzecchi, tras cuatro ceros seguidos, volvía tras una fractura de clavícula. Martín aseguraba que no entendía como podía estar líder del Mundial. Sin embargo, en la 'sprint' de Silverstone se ha vuelto a ver la Aprilia de principio de temporada.

Jorge ha cruzado la línea de meta en primer lugar gracias a un dominio incontestable durante toda la carrera corta. Bezzecchi ha sido tercero y ha terminado tremendamente emocionado. No hay que olvidar que salió de una fractura de clavícula hace unas semanas.

Ai Ogura, como viene siendo ya habitual, ha vuelto a mostrar su regularidad quedando segundo. Está siendo el gran tapado del Mundial. Marc Márquez solo ha podido ser noveno y conseguir un punto tras unas últimas vueltas en las que la Ducati se ha desplomado en términos de velocidad.

Solo 27 milésimas han evitado que Moreira terminara adelantando al de Cervera. Mejor le ha ido a Álex, que ha sido cuarto (la mejor Ducati) y sigue recuperando sensaciones a nivel físico y de rendimiento.

Aprilia, de cara a la carrera del domingo, se sitúa como la gran favorita para conseguir la victoria. Jorge y Bezzecchi parece que dispondrán de una oportunidad inmejorable para ganar ventaja a Marc en la pelea por el Mundial. Las Ducati, inferiores en Silverstone.

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