El jefe de Mercedes teme a Lewis Hamilton: "No quiero luchar contra él el mundial"

Un Hamilton de récord: 3 razones por las que la victoria del británico en Barcelona es histórica

Toto Wolff, jefe de Mercedes, no quiere que Kimi Antonelli se mida contra Lewis Hamilton en la lucha por el título de Fórmula 1.

Con su victoria en el Gran Premio de Barcelona - Catalunya, Lewis Hamilton se ha colocado a sólo 41 puntos de Kimi Antonelli en el mundial de la Fórmula 1. ¿Llegará a luchar por el título?

En Mercedes le conocen muy bien y no quieren medirse contra él. Ha dicho Toto Wolff en 'Racing News 365' que saben de lo que es capaz y que esperan que no siga ganando carreras en las próximas semanas.

"Prefiero no luchar contra él por el título porque sé de lo que es capaz. Si huele sangre, se lanza. Lo he visto durante muchos años: de repente, el tren empieza a rodar y entonces es muy difícil detenerlo", dice el jefe de la escudería de las flechas de plata.

Ve la lucha "muy abierta" y empieza a asumir que Lewis llegará: "Estamos muy al principio de la temporada, la diferencia es de 41 puntos, y ves que un abandono te roba 25 puntos, y la lucha está completamente abierta".

"Por eso no podemos permitirnos el lujo de no terminar, y simplemente necesitamos seguir mejorando el rendimiento del coche y luego de la unidad de potencia, no cometer errores, ser inteligentes con la estrategia y mantenernos absolutamente concentrados", completa un Toto Wolff que no quiere ver a Hamilton ni en pintura.

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