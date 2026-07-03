Lewis Hamilton no se ve campeón con Ferrari: "Como no desmonte yo mismo el Mercedes..."

El piloto inglés, que está persiguiendo a Kimi Antonelli, no cree tener posibilidades para derrotar a Mercedes.

Lewis Hamilton es el piloto mejor colocado para desafiar a Kimi Antonelli y George Russell, los dos pilotos de Mercedes. Pero a pesar de ello cree que es prácticamente imposible poder ganar este mundial de Fórmula 1.

El siete veces campeón del mundo, cuando le preguntaron por esta situación, bromeó con boicotear el coche de Mercedes: "A menos que me meta yo en el garaje de Mercedes y les desmonte el coche... va a costar muchísimo reducir la diferencia".

"Mercedes es un equipo increíble, que rinden a un gran nivel. Hay una sinergia perfecta. Lo que han hecho este año es brutal", explica el piloto de Ferrari.

Sobre Kimi Antonelli, líder del mundial, dice que de momento sigue demasiado alejado: "Antonelli sigue bastante por delante, y eso es un golpe de realidad para nosotros, pero esto no acaba hasta que se acaba".

Pero algo ha cambiado en Ferrari...

A pesar de que Lewis no se ve con opciones de ganar el título, sí valora el paso adelante que han dado en Ferrari: "Cada fin de semana era complicado en 2025. La gente tiende a no escucharte tanto cuando tienes malos resultados. Tardas tiempo en construir una confianza, pero ya la tenemos".

"La colaboración es muy positiva ahora", celebra Hamilton.

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