Kyrgios también se acuerda de Rafa Nadal por sus saques: "Nadie decía nada, pero..."

Después de la queja de Daniil Medvedev, ahora es Kyrgios el que se ha unido: "A veces tardaba un minuto y medio y nadie decía nada".

Primero fue Daniil Medvedev, que en el Masters de Shanghái se acordó de Rafa Nadal y sus saques, y ahora ha sido Nick Kyrgios. El australiano ha mencionado en varias ocasiones a Rafa y ha comentado aquellos saques que, según él, eran eternos e incluso se extendían más allá del minuto.

En el podcast 'Unscripted', Kyrgios vuelve a cargar contra Nadal: "Rafa es conocido por alargar los tiempos. Ha habido veces que ha tardado un minuto y medio en empezar los puntos y nadie dice nada".

Por eso para él no tiene sentido que se castigue a los tenistas que se pasen unos pocos segundos de la norma de los 25: "Tienes un cronómetro para sacar entre puntos, ¿verdad? Debería ser de 25 segundos. Pero en cuanto pasan los 26 segundos, dicen: 'Violación del código, pérdida del saque'".

Kyrgios tiene claro cuál sería su respuesta si le sancionaran por tardar demasiado en sacar: "Yo les digo: 'Hermano, ¿hay alguna discreción aquí o es que Rafa puede hacer lo que quiera?'".

Kyrgios, un reconocido 'hater' de Rafa

No es la primera vez que el tenista australiano señala a Nadal. Llegó a reconocer que le generaba "un gran odio": "No lo soportaba. Cuando lo veía caminar por la pista y fuera de ella me generaba un gran odio, lo despreciaba muchísimo".

"Me motivaba mucho jugar contra él, sentía una gran ira dentro de mí e intentaba hacer siempre mi mejor tenis para demostrar a todo el mundo que lo idolatraba por su ética de trabajo, que se puede triunfar divirtiéndose y estando tranquilo. Algunos de sus gestos me daban asco", dijo.