Uno de los rivales históricos de Márquez deja una frase tremenda sobre su dominio: "Te destruye..."

Andrea Dovizioso, que fue tres veces subcampeón por detrás de Marc, dice que él era "plenamente consciente" de a quién se enfrentaba.

Marc Márquez ha vuelto por todo lo alto. Después de su calvario de lesiones se ha proclamado campeón con la Ducati en su primer año. Y hay un viejo rival, Andrea Dovizioso, que dice que luchar con Marc es algo que "te destruye psicológicamente". Una frase que seguro que sienten sus rivales actuales.

En palabras que recoge 'Motosan' este miércoles antes del Gran Premio de Australia, el tres veces subcampeón habla así de Marc: "Lo que ha hecho Marc este año ha matado a todos. Era tan fuerte… Te destruye psicológicamente...".

"Es cierto, yo era plenamente consciente de que me enfrentaba a alguien así. Ahora me doy más cuenta de ello", dice el expiloto italiano, que perdió sus tres mundiales precisamente contra el de Cervera.

Dice que la realidad de MotoGP es lo que se ha visto este año de Marc: "Eso es lo malo para los demás pilotos, que también ven lo que es capaz de hacer...".

"Márquez no es imbatible, en las carreras puede pasar cualquier cosa. Pero es un golpe importante, para quienes aún no lo habían vivido en carne propia… es duro. A partir de ahí se puede trabajar, como Pecco Bagnaia: en Japón demostró que, si está en forma, puede marcar la diferencia. ¿Necesitaba demostrárselo a sí mismo? No, a todos", dice uno de los mayores mitos de Ducati.

Ausente tras pasar por el quirófano

Marc ha sido operado del hombro derecho después de su caída en Indonesia. El tratamiento conservador no funcionó. Y no se le espera en las próximas carreras. El campeón se recuperará en casa y se centrará en reaparecer o en la última carrera de Valencia o en los test de 2026.