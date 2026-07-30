"Fernando pilota para Aston Martin": Flavio Briatore descarta el fichaje de Alonso por Alpine

El directivo italiano se ha pronunciado acerca de la posibilidad de hacerse con los servicios del bicampeón del mundo para 2027, y ha decidido respetar su contrato con los británicos.

"No hay nada más que decir"

Fernando Alonso aún no tiene confirmado su futuro. El bicampeón del mundo todavía no ha adelantado qué tiene preparado para 2027, aunque durante este parón veraniego deberá decidir qué rumbo tomar. Por el momento, se prevé que continúe su carrera en Aston Martin, tras las actualizaciones del AMR26.

A pesar de los rumores que situaban al español de nuevo en Alpine, Flavio Briatore, jefe de los franceses y exdirectivo de Renault en la etapa de Fernando, ha descartado, "por el momento", la llegada del veterano piloto a su escudería.

"Fernando pilota para Aston Martin. Dieron un gran salto en Hungría y él está muy feliz allí. Por el momento, no hay nada más que decir. Es piloto de Aston Martin y, hasta el final de esta temporada, seguirá siéndolo", ha declarado Briatore a 'RacingNews365', tras el GP de Hungría.

De esta forma, el italiano ha respetado el contrato de Alonso por los británicos hasta final de temporada. Por lo que, hasta que no concluya su vinculación con los de Silverstone, no realizará más comentarios al respecto de su posible fichaje.

Además, Briatore ha destacado la mejoría de Aston Martin tras la llegada de actualizaciones durante la carrera en Hungaroring como uno de los posibles motivos de la continuidad del piloto en su actual equipo.

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