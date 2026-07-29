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"Con una máquina igual..."

El 'vacile' viral de Fernando Alonso tras ganar la carrera de Lego en Silverstone: "El número uno"

La respuesta del bicampeón del mundo ante un comentario de un periodista durante el pasado GP de Gran Bretaña se ha viralizado en redes sociales debido al sarcasmo del español.

Fernando Alonso Fernando AlonsoGetty

Fernando Alonso ha vuelto a convertirse en el centro de atención de la Fórmula 1. Durante los últimos días, el piloto español ha estado en boca de todos debido a su rendimiento en el GP de Hungría y las mejoras de Aston Martin. Sin embargo, unas palabras suyas se han viralizado tras el resultado en Hungaroring.

En concreto, el bicampeón del mundo participó durante el pasado GP de Gran Bretaña en una carrera de coches hechos a partir de Lego contra el resto de la parrilla, donde se proclamó campeón. Tras su logro, Alonso se disponía a regresar hacia su box, cuando fue abordado por los periodistas.

"Enhorabuena por la victoria", le dijo un periodista a Fernando, a lo que el propio piloto no dudó en contestarle empleando su usual sarcasmo. "Con una máquina igual, siempre se vence", respondió Alonso, asegurando que si compitiesen con los mismos coches, podría ganar su tercer título.

Tras su contestación, el asturiano se marchó, mientras el periodista se refirió a él como "el número uno". Dicha secuencia publicada por 'Sky Italia' se ha viralizado en las últimas horas después de las mejoras añadidas al AMR26 y coincidiendo con el cuadragésimo quinto cumpleaños del piloto.

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