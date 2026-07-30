Félix Bolaños cuestiona la decisión de la CAM de extinguir la concesión del estadio de Vallecas: "¿El PP contra el Rayo?"

El Estadio de Vallecas pertenece la Comunidad de Madrid, que ha extinguido la concesión al club a dos semanas de arrancar LaLiga. El Gobierno cuestiona esta decisión.

El estado del Estadio de Vallecas, donde juega el Rayo Vallecano, no es nueva: la afición lleva años denunciando las graves deficiencias en materia de seguridad y limpieza. Ahora, a dos semanas del comienzo de LaLiga, la Comunidad de Madrid ha decidido extinguir la concesión del estadio al club, lo que le deja sin terreno para jugar como local, para acometer una serie de obras para dar la vuelta a una situación que el consejero de Cultura y Deporte, Mariano de Paco, considera "insostenible".

"Hicimos una auditoría del estadio que ha arrojado unos resultados bastante desoladores en lo que tiene que ver con el mantenimiento del estadio. La Comunidad de Madrid ha tomado la decisión de hacer una pausa temporal de la concesión para poder acometer estas reformas", señala el texto en el que Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte, ha trasladado la decisión del ejecutivo de la capital.

Ante esta situación, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha cuestionado tanto la decisión en sí como el momento en el que ha tenido lugar. "¿Por qué la Comunidad de Madrid extingue la concesión del campo de Vallecas al Rayo por el abandono de la propia comunidad? ¿Por qué se hace días antes del inicio de LaLiga, perjudicando al equipo? ¿Se va a privatizar la nueva concesión? ¿El PP contra Vallecas y el Rayo?".

La situación es la que es: la Comunidad de Madrid es propietaria del terreno, aunque es el club el encargado de gestionar su mantenimiento. En 2024, la Comunidad destinó dos millones de euros a las obras de mejora del estadio, particularmente a la reforma de los baños y las gradas del lateral de la Albufera. Pero no fue suficiente: los miles de abonados al club han denunciado constantemente la situación del estadio: baños sin luz, sin agua, sin puertas que cierran, basura acumulada, cables eléctricos sueltos...

Hace sólo un mes, cuando ya había terminado la temporada —una temporada, por cierto, que terminó con el Rayo Vallecano jugando la final de la Conference League—, la Comunidad de Madrid planteó una remodelación integral del estadio, con el fin de actualizarlo y ampliar su aforo a los 18.500 espectadores, apenas unos 4.000 más de los que tiene capacidad de albergar actualmente. No obstante, el presidente, Raúl Martín Presa, ha insistido en la opción de desplazar el estadio a otra zona de Madrid, con la férrea oposición del aficionado y del propio barrio.

En los últimos días, después de la decisión de la CAM de extinguir la concesión del estadio, el club impidió el acceso a sus legítimos propietarios, provocando una escena surrealista, en la que se podía ver a los propios trabajadores del club, incluido su vicepresidente, José María Sardá, dirigiendo un operativo de limpieza en las gradas del estadio, según informó Unión Rayo.