Un excompañero de Fernando Alonso revela las "trampas" que le hacían a Briatore antes de correr

Giancarlo Fisichella ha recordado aquellos momentos en los que ambos aprovechaban para enfadar a su jefe antes de las carreras mientras jugaban a las cartas.

Fernando Alonso, además de por su destreza frente al volante y sus dos mundiales de Fórmula 1, también ha destacado por su característico sentido del humor entre el resto de pilotos. Bromista por naturaleza, siempre busca sacar unas risas a sus compañeros o rivales.

Sin embargo, también recurre a las trampas o pillerías para divertirse antes de subirse al monoplaza. En 2005 y 2006, los años en los que el asturiano se proclamó campeón, compartió garaje con Giancarlo Fisichella, expiloto de F1 y uno de los mejores compañeros de Fernando.

De aquella época ya han pasado bastantes años, pero el italiano ha recordado cómo era ser compañero de Alonso y alguna de sus bromas. "Primero de todo, creo que había respeto entre ambos y entendimos que trabajar juntos era la clave para avanzar junto al equipo. Trabajamos muy bien juntos y éramos grandes amigos", asegura Fisichella en el podcast 'Beyond The Grid', sobre su relación con el español.

Además, ha desvelado "las trampas" que le hacían ambos a Flavio Briatore, su jefe en Renault, antes de cada carrera jugando a las cartas, las cuales aumentaron la amistad entre ambos.

"Dos horas antes de la carrera, jugábamos a cartas con Flavio y era divertido porque Flavio estaba con nuestro fisio y yo y Fernando estábamos juntos y normalmente hacíamos trampas. Flavio se volvía loco cada vez que perdía, muy enfadado con nuestro fisio; era divertido, muy divertido", concluye Fisichella.

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