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"Fernando debería haber cedido esa posición"

El jefe de Carlos Sainz señala a Fernando Alonso como el responsable del incidente con Piastri

James Vowles culpabiliza al bicampeón del mundo de impedir a Piastri recuperar su posición al doblar a ambos pilotos y adelantar en numerosas ocasiones a su compatriota.

El jefe de Carlos Sainz señala a Fernando Alonso como el responsable del incidente con Piastri El jefe de Carlos Sainz señala a Fernando Alonso como el responsable del incidente con PiastriPROPIO

La polémica entorno al incidente entre Carlos Sainz y Oscar Piastri en el GP de Hungría tiene un nuevo protagonista en el punto de mira. Durante el suceso en el que el piloto australiano se vio perjudicado por la arriesgada maniobra de Sainz, Fernando Alonso se encontraba junto a ambos y, según el jefe de Williams, su posición podría haber provocado todo.

En concreto, James Vowles ha culpado al bicampeón del mundo de originar el movimiento inusual de su piloto al no haber respetado la posición de Piastri durante la vuelta. "Fernando tuvo varias banderas azules y se mantuvo delante de Piastri", ha asegurado el británico, acusándole como el autor del incidente.

En declaraciones recogidas por 'RaceFans', el jefe de Williams ha destacado la necesidad de seguir las reglas de la FIA en cuento a la cesión de posiciones cuando un piloto es doblado. "Hay que seguir el orden, así que Fernando debería haber cedido esa posición antes. Pero no lo hizo", añade.

Incluso, ha enumerado las ocasiones en las que el piloto de Aston Martin adelantó a Carlos sin ceder su posición a Piastri. "De nuevo, en la siguiente curva, Fernando se metió por dentro de Carlos, lo que hizo que Carlos se quedara atrás. Lo verán en el vídeo, cuando Carlos se reincorporó a la pista, fue entonces cuando Óscar se metió por dentro", concluye el directivo de Grove.

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