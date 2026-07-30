Recogida de firmas para retirar a Messi el Premio Princesa de Asturias: "Mostró un comportamiento antideportivo" en el Mundial

En esta plataforma hay varias solicitudes en la misma dirección: que la organización del Premio Princesa de Asturias revoque el galardón que entregó al argentino este año por su comportamiento durante la final del Mundial contra España.

La final del Mundial entre España y Argentina sigue dando que hablar. Mientras la prensa internacional se rendía al triunfo de España, a la Selección Argentina le llovieron críticas por muchos momentos del partido: las agresiones de Paredes y Nahuel Molina, el momento en el que parecía que la Albiceleste daba la espalda a la Roja mientras recogía la copa... y también el enfrentamiento entre Leo Messi y el internacional Marc Cucurella, a quien acusó de taparse la boca durante una breve conversación en el partido, haciendo un llamamiento al árbitro para que el español fuera sancionado.

Precisamente esta es una de las actitudes a las que hace referencia Javier González, creador de una petición en la plataforma Change.org para que a Leo Messi se le retire el Premio Princesa de Asturias que se le entregó poco antes de comenzar la Copa del Mundo. "Messi, como capitán de la selección argentina, mostró un comportamiento que puede considerarse antideportivo y contrario a los valores de respeto y fair play que el deporte promueve", señala en su petición, que suma algo menos de 3.000 firmas en los casi diez días que lleva activa.

Para González, el comportamiento del capitán de Argentina "no representa los valores que deseamos resaltar y promover en nuestras futuras generaciones" y alega que los premios deben "reservarse para aquellos modelos de conducta que sirvan de ejemplo a seguir". "Sentimos que en esta ocasión, el comportamiento de Messi no fue acorde a tales ideales", ha señalado. Así, solicitan a la Fundación que "reconsidere su decisión de mantener el premio otorgado a Lionel Messi" y que evalúe "la importancia de sus acciones recientes y su impacto en el prestigio del galardón".

"Creemos que retirar este reconocimiento enviaría un mensaje claro sobre la importancia de mantener una conducta ejemplar en todas las facetas de la vida, especialmente en el ámbito deportivo", señala. Lo cierto es que no hay una única petición, aunque la de González es la que más firmas ha conseguido hasta la fecha.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido