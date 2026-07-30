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Se lesionó en abril

El vídeo de Carlos Alcaraz que muestra cómo va su recuperación: ¿Llegará a Cincinnati?

El número 3 del mundo ha compartido una parte de su entrenamiento en el que se le ve golpeando fuerte a la bola.

Carlos Alcaraz Carlos AlcarazRedes

En la noche de este miércoles, Carlos Alcaraz compartió en redes sociales un vídeo que invita al optimismo en torno a la recuperación del murciano.

EL número 3 del mundo cayó lesionado en su debut en el Conde de Godó y desde entonces se ha perdido el Mutua Madrid Open, el Masters 1000 de Roma, Roland Garros, el ATP 500 de Queen’s, Wimbledon y el Masters 1000 de Canadá.

Su reaparición, en principio, está prevista para el Masters 1000 de Cincinnati, que se disputará del 13 al 23 de agosto.

Los plazos de la recuperación van avanzando y tal y como muestra el vídeo publicado por Carlitos, en el que conecta doce derechas a un nivel casi de competición, ya se encuentra en la fase final.

El gran objetivo de Alcaraz es llegar en plenas condiciones al US Open, último Grand Slam que se disputa del 30 de agosto al 13 de septiembre.

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