Fernando Alonso ha colgado en sus redes sociales un enigmático vídeo que puede ser premonitorio. El asturiano aparece pilotando un vehículo, algo normal en él porque es piloto, pero lo hace sobre una superficie cuanto menos extraña en él. Y es que, quizá de cara a un futuro Dakar, Fernando ha probado el pilotaje en tierra.

Ahí está, durante casi un minuto, pilotando un coche en tierra para probar sensaciones. Se trata de un car cross el vehículo en cuestión. "Nunca he corrido en tierra y hacer un Dakar quizá sería algo extremo", comentó Fernando Alonso sobre una posible participación en 2020.

El caso es que ya se está probando para ver cómo son sus sensaciones, tal y como hemos visto en el vídeo que ha subido. "Entreno veraniego! Con mucha diversión! Gracias @JASuarezOficial por organizar y pronto repetimos", dijo Fernando, agradeciendo la oportunidad al también piloto 'Cohete' Suárez, piloto de, casualidad, rallies.

Y es que el Dakar se una opción que se aparece en el futuro de Fernando Alonso, aunque no en el futuro más inmediato. En 2020 todo depende de si volviera o no a la Fórmula 1, en un hipotético regreso a Ferrari. El asturiano dijo que no le ofrecía nada atractivo, pero la puerta está abierta para su vuelta al Gran Circo. Y más sabiendo que le gusta el rojo...

De no regresar, Alonso afrontaría un 2020 que aún es un misterio para todos salvo, posiblemente, para él. Fernando podría probar a participar en carreras sueltas tipo 500 Millas de Indianápolis para ver si, a la tercera, consigue la Triple Corona. También podría seguir probando en tierra de cara a un futuro Dakar.

Sin embargo, lo más posible que podría haber para él, sabiendo que ha dicho 'no' a correr la Indy completa, sería la NASCAR. Al asturiano le encanta el motor norteamericano, y las opciones para subirse a un coche de la mítica competición sin duda son bastantes.

