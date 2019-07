Fernando Alonso no tiene intención de volver a la F1. El asturiano, en unas declaraciones realizadas en un acto con su Fundación, ha anunciado que entre sus planes de futuro no está la de volver a competir a bordo de un monoplaza de Fórmula 1. "Lo que puede ofrecerme a nivel personal no me resulta lo suficientemente atractivo. No encuentro allí los retos que puedo conseguir fuera", afirma el bicampeón.

Además, ha confirmado que tiene "una idea clara" de qué hacer con su futuro: "No dejo puertas abiertas ni estoy esperando o buscando que me llame nadie. Siempre he podido elegir dónde y cuándo quería correr. Me muevo en base a lo que me haga feliz".

El Dakar 2020 eso sí también parece desaparecer de sus planes para el próximo año, aunque no lo descarta en un futuro más a largo plazo: "Es una carrera atractiva pero también opuesta a mis cualidades o forma de conducir. hacer el más duro sin haber hecho antes nada en tierra sería algo extremo".

Mucho se ha hablado y mucho se va a hablar acerca de qué va a hacer en 2020 el piloto asturiano. Descartada su vuelta a la F1 y también el Dakar, a la par que tampoco correrá en el WEC, todas las miradas están puestas en su participación en la IndyCar y no solo para las 500 Millas de Indianápolis, carrera que busca ganar para tener en su poder la Triple Corona. De momento, esa opción parecía descartada.

Eso sí, su relación con McLaren, después del fiasco de esta temporada 2019 en la que ni tan siquiera pudo participar en la prueba, está algo deteriorada, y tampoco tiene demasiado buena relación con Honda que es, junto a Chevrolet, uno de los suministradores de motores.

Escuchando su frase sobre el Dakar, la idea de probar en el mundo de los rallies no está ni mucho menos descartada. Fernando Alonso podría buscar probar en tierra en este 2020 como hizo en su día Kimi Raikkonen, no con demasiada fortuna cabe recalcar.

Lo que está claro, atendiendo a sus palabras, es que la Fórmula 1 no tendrá a Fernando Alonso en 2020, aunque el vaivén en sus opiniones en los últimos tiempos a saber en qué pueden terminar.