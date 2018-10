Fernando Alonso: "Nunca entró en mis planes correr la IndyCar al completo"

Fernando Alonso no correrá la IndyCar en 2019. Al menos no al completo. El asturiano ha reaccionado a la confirmación de que McLaren no tiene intención de hacer 'las Américas' el próximo curso y ha afirmado que en ningún caso iba a correr al cien por cien esta competición el año que viene.

"Vosotros sabéis esto de McLaren hoy y yo lo sé desde agosto. No era mi intención, nunca entró en mis planes correr la IndyCar al completo. Los 17 Grandes Premios en América, aprenderlos todos desde cero... nunca entró en mis planes toda esa dedicación", dice.

Alonso eso sí está dispuesto a correr en las 500 Millas de Indianápolis: "Algo así lo puedes hacer como lo hicimos el año pasado. Pero como digo estas cosas las estamos viendo y entrelazando".

Y es que Fernando no tiene prisa por anunciar cuáles serán sus planes de cara a 2019: "Cuando todo esté en su sitio lo diré".