En el paddock muchos coinciden en que el Alpine es un coche rápido. Pero la realidad clasificatoria no dice lo mismo. Para encontrar a los galos en la clasificación de las escuderías hay que descender hasta la sexta plaza. Por detrás de Alfa Romeo, McLaren, Mercedes y, por supuesto, Red Bull y Ferrari.

Fernando Alonso ha reflexionado sobre ello, siendo optimista: "La percepción del equipo, y de los equipos rivales cuando te paras a hablar con ellos, es que estamos bastante fuertes y hemos tenido un buen arranque. Independientemente de los puntos me quedo con la sensación de la gente, que está valorando mucho lo que estamos haciendo hasta ahora".

"Quedan 18 carreras, habremos completado un cuarto del campeonato dentro de poco pero quedan otros tres cuartos, mucho. Si seguimos haciendo las cosas bien, los resultados llegarán", dice el bicampeón de la Fórmula 1.

Alonso vuelve a pedir una competición "más igualada": "Seguirnos unos a otros, y poder adelantar, sí ha mejorado. Pero sigue habiendo diferencias abismales entre los equipos y eso no era el objetivo de las nuevas reglas. Todos los equipos tendrían piezas comunes y habría más igualdad y ganadores de carrera diferentes".

"El gran reto de la F1 es eso, con la reducción de costes, el techo salarial y las piezas comunes, aun así en carrera hay dos segundos de diferencia entre el primero y el 12º. Es la única categoría con dos segundos de diferencia", detalla.

¿Futuro en la Indy?

Preguntado por las 500 Millas de Indianápolis, Alonso detalla sus intenciones de futuro: "Sobre la Indy, siempre he ido por sensaciones, en 2016 no veía otros retos fuera de la Fórmula 1 y en 2018 sí los tenía en la cabeza, y decidí tomarme unos años fuera. Luego, tenía la sensación de que con la nueva reglamentación podría tener sentido volver a la F1 e intentar hacerlo bien. No programo a largo plazo".

"Ahora diría que no haría las 500 Millas en un futuro, pero quizá dentro de dos años cambio de idea. El Dakar, por ejemplo, sí me gustaría repetirlo. Puedes hacerlo con más edad, como Carlos Sainz y otros pilotos que están a tope siempre. Veremos, pero a día de hoy no lo sé", ha cerrado.