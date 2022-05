Fernando Alonso es una leyenda viva de la Fórmula 1. El piloto asturiano es bicampeón del mundo pero todavía continúa con ganas de competir "dos o tres años más". Ahora, en un vídeo publicado en las redes sociales de Alpine, ha desvelado qué legado le gustaría dejar cuando se retire.

"Mi esperanza es dejar algo al deporte que me de dio tanto, y al país también", confesó Alonso. El de Alpine siempre se ha mostrado muy agradecido por el apoyo que ha recibido, no solo por los seguidores españoles, sino por todos los amantes del mundo del motor.

"He tenido un enorme apoyo de todo el mundo", destacó. El bicampeón del mundo también considera que ha tenido esa pizca de suerte necesaria en la máxima categoría del automovilismo: "He sido muy afortunado de tener la oportunidad de correr en F1 y, luego, de tener un coche rápido, ser campeón".

Su objetivo cuando deje de competir en el 'Gran Circo' es claro: "Ahora, gracias a ese 'background', a esas experiencias, a los contactos que tengo... si puedo ayudar a jóvenes talentos y que tengan al menos la posibilidad de llegar a competir, tengo que hacerlo".

"Es un deporte individual, estás solo en el coche, pero si puedo ayudar a que consigan sus sueños estaré muy contento", concluyó el piloto asturiano de Alpine mostrando públicamente su versión más generosa.

Your #SpanishGP preview brought to you by home hero Fernando 🇪🇸#SpanishGP pic.twitter.com/Yzu5K0J5v1