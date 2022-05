Este fin de semana la Fórmula 1 regresa a la acción con la sexta cita del calendario del 'Gran Circo'. El circuito de Montmeló alberga un Gran Premio de España más que especial para el respetable local con claras posibilidades de podio con Fernando Alonso y Carlos Sainz.

El asturiano, analizando la carrera en la previa de Alpine, ha recordado cómo vivió esos primeros Grandes Premios en casa: "Le diría a mi 'hermnao pequeño' que disfrutara un poco más la atmósfera. Cuando estás corriendo y afrontando tu primer Gran Premio en casa estás un poco estresado porque tu familia y amigos están ahí. Vives la carrera de otra manera y tienes que disfrutar más fuera del circuito".

El asturiano ha corrido en casa en Barcelona y Valencia, circuitos donde la conocida 'Marea Azul' inundaba las gradas tras la consecución de los Mundiales: "Ambos son especiales y he recibido mucho apoyo. Recuerdo los años de los campeonatos, en 2005, 2006 y 2007, todas las gradas llenas de azul".

De hecho, Alonso cree que en España se vive la F1 de manera más ferviente que en el resto del mundo: "Es muy especial cuando todo el mundo en la grada te está animando, está gritando tu nombre y cómo viven las carreras, ya que es único en España. He corrido en todo el mundo, pero en España, y puede ser que en Brasil, se vive de una manera distinta. Es más como un partido de fútbol; se levantan cuando pasas por curva, ondean las banderas... son más activos".

"En el Gran Premio de casa siempre das algo más extra porque todo el mundo te está apoyando y tratas de darles algo especial. El nivel de concentración en casa es mayor que en otras carreras", ha añadido.

Seguidamente, ha analizado el cambio que experimentó la competición en el país tras su debut: "Fue increíble ver el cambio en España en Fórmula 1. Debuté en 2001 y no teníamos coberturas de las carreras en televisión. En tres o cuatro años hubo un gran cambio y estábamos compitiendo con el fútbol en términos de espectadores".

"Mi cara estaba en todos lados en esos años y fue un cambio en mi vida y para el país, que descubrió un precioso deporte", ha zanjado el ovetense, que este fin de semana afronta la carrera de Montmeló como una oportunidad única para recuperar sensaciones ante su público tras un desafortunadísimo arranque de temporada (2 puntos en cinco carreras).

Your #SpanishGP preview brought to you by home hero Fernando 🇪🇸#SpanishGP pic.twitter.com/Yzu5K0J5v1