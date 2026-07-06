Fernando Alonso lanza una advertencia a Aston Martin para el futuro: "Cuando el coche sea rápido..."

El bicampeón del mundo ha apercibido a los británicos de la necesidad de no repetir los mismos problemas que sufren ahora en el segundo tramo de campeonato.

Aston Martin no termina de lograr avanzar este año en la Fórmula 1. En cada carrera surgen nuevos problemas para los británicos, y Fernando Alonso está al límite de su paciencia. Tal es así que el propio piloto les ha lanzado un dardo tras el GP de Gran Bretaña.

"No tengo una respuesta para el problema de la vuelta de formación. El coche se apagó por sí solo, así que intenté volver a arrancar el motor y, desde ese momento, todo funcionó bien. Tenemos que aprender qué pasó", explica el bicampeón del mundo, acerca de los problemas sufridos durante la carrera en Silverstone, en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

Aunque el asturiano no pierde la esperanza en su escudería, ha asegurado que este tipo de problemas e inconvenientes no pueden volver a surgir una vez hayan incorporado mejoras al coche y el nuevo motor.

"Obviamente, cuando el coche sea más rápido, no queremos este tipo de problemas; estos fallos no pueden pasar", advierte Alonso, recalcando la fiabilidad que debe demostrar Aston Martin de cara al segundo tramo de campeonato y 2027.

Por último, Fernando ha mostrado su confianza en el equipo de cara a encontrar aquellos datos que les faciliten desarrollar el coche de forma óptima. "Estamos recopilando datos para el equipo. Ojalá encuentren algo en esos datos que pueda ayudar al desarrollo del coche y nosotros seguiremos pilotando tan rápido como podamos", ha concluido Alonso.

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