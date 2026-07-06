El castigo más duro para Carlos Sainz: una penalización de una vuelta por adelantar al coche de seguridad

El piloto español cayó hasta la decimoséptima posición después de una durísima sanción de Dirección de Carrera en la última vuelta de Silverstone.

Carlos Sainz vivió una pesadilla en el Gran Premio de Gran Bretaña. No pudo puntuar a pesar de los abandonos en la parte de arriba... y encima fue sancionado en el tramo final por adelantar al coche de seguridad.

El de Williams pensaba que era uno de los coches doblados que tenía que recuperar la posición en el tramo final, pero la realidad es que no tenía una vuelta perdida. Y fue castigado.

Un domingo terrible para un Carlos que se mostró "decepcionado y preocupado" por las actualizaciones que ha introducido el equipo Williams. El nuevo alerón delantero ha resultado ser un desastre.

El comunicado

"Aunque el coche 55 fue doblado al pasar por la línea 1 del coche de seguridad (Safety Car Line 1) al entrar en el pitlane, debido a la configuración específica del circuito y del pitlane en Silverstone, había recuperado temporalmente la vuelta perdida para cuando cruzó la línea de meta al final de la vuelta en la que pasó por dicha línea 1 del coche de seguridad por segunda vez tras la salida de este. En consecuencia, el coche 55 no se consideraba un coche doblado a efectos del artículo B5.13.4 c) y, por tanto, no tenía derecho a adelantar al coche de seguridad cuando apareció el mensaje 'los coches doblados ya pueden adelantar'", dice la nota de la FIA.

Con esto, Carlos acabó en el puesto 17, sólo por delante de Fernando Alonso y Lance Stroll, los dos Aston Martin.

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