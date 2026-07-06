Feijóo anuncia una "ley nacional del concebido no nacido" como la de Ayuso si llega al Gobierno

¿Qué ha dicho? El texto aprobado por Ayuso, y que Feijóo quiere hacer "ley nacional", equipara directamente a un feto con un nacido. Desde el primer momento del embarazo pasa a ser un miembro más de la familia.

Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, ha propuesto implementar una "ley nacional del concebido no nacido" similar a la de Isabel Díaz Ayuso en Madrid, si llega al Gobierno. Feijóo defiende que un feto debe tener reconocimiento en las subvenciones públicas. La ley, inspirada en movimientos ultraconservadores, equipara a un feto con un nacido, otorgándole derechos desde el embarazo. Un informe médico acreditaría el embarazo, permitiendo a las familias ser consideradas numerosas. Sin embargo, el título caduca si el bebé no nace. La ley busca atacar el derecho al aborto, vigente en España, apoyándose en posturas ultraconservadoras.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado una "ley nacional del concebido no nacido" como la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díez Ayuso, si llega al Gobierno.

"Cuando una mujer está esperando un hijo entiendo que eso ya tiene que tener reflejo en las subvenciones del sector público", ha asegurado Feijóo. "Lo hice en 2011 en Galicia. Ayuso lo ha reiterado y si tengo responsabilidad de gobierno haré ley nacional para que el concebido no nacido tenga repercusión económica y social", ha añadido.

Se trata de una ley inspirada en los movimientos internacionales más ultras con mucho peso, por ejemplo, en Estados Unidos. La filosofía del movimiento es que, un no nacido, un feto, ya es un ser vivo con derechos. La ley que ha aprobado Ayuso considera ya al concebido como uno más de la familia. Pero el trasfondo de todo esto es aprobar una ley que ataque al aborto.

El texto aprobado por Ayuso, y que Feijóo quiere hacer "ley nacional", equipara directamente a un feto con un nacido. Desde el primer momento del embarazo pasa a ser un miembro más de la familia.

Según la ley, deberá ser un informe médico el que acredite el embarazo. Si tienes ya dos hijos podrías pasar a ser familia numerosa. Te quedas embarazada y directamente eres familia numerosa. Aunque el título caduca a los tres meses de la fecha del nacimiento. Y luego, con la partida, deberás renovarlo. Si el bebé no nace no seguirás teniendo esa condición.

Claramente, la ley esconde un mensaje ideológico, el trasfondo de todo esto es aprobar una ley que ataque, que golpee, al derecho al aborto, actualmente legal en España. Es una forma más de apoyarse en los postulados más ultras.

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