España se asfixia: llega el peor día de la nueva ola de calor con máximas de hasta 42 grados en los valles fluviales

Los detalles Todas las comunidades tienen activos avisos por altas temperaturas. La nueva ola de calor está prevista que dure hasta el miércoles, aunque podría prolongarse hasta el jueves.

España enfrenta una nueva ola de calor que se prevé hasta el miércoles, con posibilidad de extenderse al jueves. Las temperaturas superarán los 40 grados en varias comunidades, con avisos activados en todo el país, incluidas Baleares y Canarias. El lunes se espera despejado y soleado, con posibles tormentas por la tarde en regiones como Castilla-La Mancha y Galicia. Las temperaturas oscilarán entre 39 y 42 grados en el suroeste y valles del Ebro y Guadalquivir. El martes será el pico de calor, alcanzando 43 grados en Zaragoza y 40 en Madrid. El miércoles, las temperaturas descenderán en algunas áreas, pero en Sevilla podrían llegar a 42 grados.

España vive una nueva ola de calor que durará hasta el miércoles, con posibilidad de prolongarse hasta el jueves. De esta forma, en todo el país se esperan temperaturas muy altas, superando los 40 grados en muchas comunidades autónomas.

Los avisos están activados en todas las comunidades autónomas, incluyendo Baleares y Canarias, por calor. Un lunes que también se espera despejado y con mucho sol, aunque por la tarde pueden volver algunas tormentas débiles, sobre todo en Castilla-La Mancha, este de Extremadura, sur de Aragón o interior de Galicia.

En concreto, se espera que se alcancen los 39-41 grados en el cuadrante suroccidental y los valles del Ebro y depresiones del nordeste, pudiendo llegar a los 42 grados en el valle del Guadalquivir. En el Cantábrico oriental, las ambas mesetas y el interior de la Comunidad Valenciana y Mallorca se esperan máximas de entre 37 y 39 grados, con superaciones puntuales de los 40 grados.

Las noches también serán muy cálidas en amplias zonas del cuadrante suroccidental y el valle del Ebro, con mínimas que no bajarán de los 20 grados en los litorales mediterráneos, el suroeste, el Ebro y Canarias, y que se mantendrán por encima de los 25 grados en los valles del Tajo, el Guadiana y el Guadalquivir.

Para el martes, suben las temperaturas en el este y bajan en el norte. Se espera que ese sea el día del pico de la ola de calor, sobre todo en el este del país. En zonas como Zaragoza se podrán alcanzar los 43 grados y en Madrid llegarán a los 40.

Toda España, salvo Asturias, volverá a estar en aviso por calor. En cuanto a los cielos, será un día tranquilo por la mañana con mucho sol, pudiendo haber alguna tormenta por la tarde en varios puntos del país.

En cuanto al miércoles, las temperaturas bajarán en algunas zonas, mientras que en otras como Sevilla llegarán a los 42 grados. En el sur de Valencia podrán alcanzar los 44 grados.

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