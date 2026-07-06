La Portugal de Cristiano Ronaldo se cruza en el camino de la España de Lamine Yamal en busca de los cuartos del Mundial

Los detalles El AT&T Stadium de Dallas será el escenario de un duelo de aspiraciones. Por un lado, un Cristiano que anhela el broche dorado de su carrera. Por el otro, un Lamine que reivindica su lugar en el Mundial de las estrellas.

España se enfrenta a Portugal en los octavos de final del Mundial, reviviendo un duelo que ya se vivió en 2010, cuando España ganó con un gol de David Villa. Este enfrentamiento no solo es un clásico ibérico, sino un choque generacional, con Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, aún siendo una amenaza. Luis de la Fuente confía en su equipo, destacando a jóvenes como Lamine Yamal y el regreso de Nico Williams. Portugal, dirigida por Roberto Martínez, llega tras una victoria agónica contra Croacia. España ha ganado 18 de sus 40 enfrentamientos previos con Portugal.

España sigue su camino en el Mundial con la mayor piedra de toque que ha tenido hasta el momento. Portugal, otra de las grandes favoritas del torneo, vuelve a cruzarse en el camino de la Selección en la cita mundialista y vuelve a ser en unos octavos de final. La última vez fue en 2010, un partido agónico que España ganó gracias a un gol de David Villa a pase de tacón de Xavi Hernández.

Lejos quedan esas caras que hicieron que España tocase el cielo del fútbol. Muchos de ellos ven desde las gradas de los imponentes estadios del Mundial el camino de los elegidos de Luis de la Fuente para hacerse valer en la que está siendo la cita mundialista de los astros mundiales. Mbappé, Haaland, Messi o Kane están haciendo acto de presencia sin fallo. Ahora, hay otro animal competitivo que no quiere quedarse atrás, otro animal que ya estuvo en aquel partido en el Mundial de Sudáfrica y que ahora, 16 años después, puede tener su revancha.

Porque el Portugal - España, además de un 'duelo ibérico' que siempre depara partidos frenéticos, implica un auténtico choque generacional. Cristiano Ronaldo, a sus 41 años, sigue siendo un problema para las defensas y un temor para el rival. "Con Cristiano no se puede estar nunca tranquilo", advirtió Luis de la Fuente ante la prensa, mientras Unai Simón reconocía que, aunque el 'bicho' no esté "en su 'prime", siempre puede generar problemas: "Si pisa el área, es determinante".

Él mismo quiere encontrar su lugar entre tantas estrellas y entre las críticas por su papel en el combinado luso. "No lo estoy haciendo mal, ya he hecho tres goles. Hay otros que hicieron más porque están muy bien. Ustedes no me quieren ver más aquí, ya llegará", declaró ante los medios el astro portugués, consciente de que "no va a ser más Cristiano por ganar un Mundial o no", como él mismo dijo.

Los jugadores de la selección española entrenan en Dallas antes de su partido contra Portugal

Enfrente estará un combinado que apuesta por lo coral por encima de individualidades, pero que tiene un duende que alborota los partidos y del que depende gran parte del éxito de la Selección. También lo es la defensa, que todavía se mantiene sin haber recibido un solo gol en todo el torneo. Lamine Yamal, que cumple 19 años en una semana, es el centro de todas las miradas y del futuro del combinado español. Quien también estará —seguramente desde el banquillo— será Nico Williams, que aleja fantasmas después de volver a entrenar con el grupo tras ser víctima de la dureza de Uruguay. Pese a todo, Portugal es la única selección que ha conseguido quitar un título a la España de De la Fuente, con esa Nations League perdida en los penaltis.

Portugal, entrenada por el español Roberto Martínez, acabó segunda en su grupo después de una única victoria contra Uzbekistán. Las dudas se disiparon en parte con esa victoria agónica contra Croacia, con un gol anulado por un chip que metió a los portugueses en el camino de España. Hasta hoy, Vitinha y Joao Neves no se encuentran como lo hacen en el PSG. La estadística favorece a España, que ha ganado 18 de sus 40 partidos contra Portugal, que se ha impuesto en 7 de esos duelos. El resto (16) han sido empates

Delante tendrán a otro centro del campo que se va entonando con el paso de los partidos, los tres fijos que De la Fuente parece haber encontrado para este torneo: Rodri, Pedri y Olmo. En sus botas, el desborde de Baena y Yamal, unido al olfato de Mikel Oyarzabal, reposa gran parte de las opciones de España de pasar de ronda y seguir soñando en el Mundial de las estrellas. Para avanzar, habrá que apagar a una de ellas, que mantiene, a sus 41 años pero como un debutante, el sueño de ganar su primer Mundial.

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